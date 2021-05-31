Karabük’te iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

Karabük’te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Karabük Yenice karayolu Soğuksu mevkisinde meydana geldi. Zeki Çapaklı idaresindeki 78 SA 389 plakalı Tofaş marka otomobil Yenice istikametine seyir halindeyken içinde yolcuların bulunduğu Kenan Gül idaresindeki 78 AL 050 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Cemal Ovaz (73) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk ekildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Çapaklı, yola hatalı çıkış yaptığını iddia ettiği halk otobüsü şoförünü suçlarken, Gül ise otomobil sürücüsünün hızlı olduğunu iddia ederek tartıştılar.

Öte yandan ikinci kaza KarabükYenice karayolu Çakmakkaya Tüneli girişinde meydana geldi. Murat Belen (53) idaresindeki 67 DE 786 plakalı Toyota marka otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkara tünel girişine çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.