Safranbolu içmesuyu isale hattı ve arıtma tesisinde testlere başlandı

Devlet Şu İşleri tarafından Karabük’e yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Karabük’de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Testlere başlanıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Safranbolu İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin tamamlanması ile Karabük ili Safranbolu ilçesinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Yıldız, konvansiyonel tip arıtma tesisinde fiziki gerçekleşme 99.5 seviyelerinde olduğunu da ifade ederek, “ Arıtma tesisinde performans testlerine başlanılmış olup su da kalite standartlarına ulaşıldığı için şehre arıtılmış su verilmektedir. İsale hattında ise 11 bin 400 metre boru imalatı tamamlanmıştır. Toplam 4 bin 500 m kapasiteli 4 adet su deposu mevcut. İnşaatı tamamlanmış isale hattında ise yüzde 85 fiziksel gerçekleşmeye ulaşılmıştır. Safranbolu İçmesuyu Arıtma Tesisi ile Safranbolu ilçesine günlük 35 bin metreküp kaliteli içme suyu temin edilecektir” diye kaydetti.

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