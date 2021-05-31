Prof. Dr. Akbulut: "Korona virüs riskini artıran sigaradan tamamen uzak durmalıyız"

Prof. Dr. Hakan Akbulut, 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; sigara kullanımının, insan vücudunun savunma sistemini çökerterek sayısız hastalık ve ölümlere zemin hazırladığını söyledi.

Sigara içen kişilere seslenen Akbulut, "Sigara kullanımı korona virüs riskini 14 kat artırıyor. Bugün sigarayı bırakarak hayatınız için çok önemli ve çok kıymetli bir adım atmış olursunuz. Sağlığınız sizi bırakmadan siz sigarayı bırakın. Sağlıklı olmak, hastalıklardan ve korona virüsten korunmak için sigaradan tümüyle ve tamamen uzak durmalıyız” dedi.

Korona virüsten korunmada vücudun bağışıklık sisteminin güçlü olmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Akbulut şu uyarılarda bulundu: "Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddeler, vücudun savunma sistemini çökerterek kişileri korona virüse karşı savunmasız hale getiriyor. Sigaradan tümüyle ve tamamen uzak durmak kanserden, kalp damar hastalıklarından, bir çok sağlık sorunundan ve korona virüsten korunmada çok çok önemli. Evde sigara kullanımı, sigara dumanına maruz kalan pasif içici durumundaki bebekler, çocuklar, yaşlı ve kronik sağlık sorunu olan kişiler için de çok çok büyük riskler taşıyor. Sigara kullanan kişiler, hem kendi bağışıklık sistemlerine çok büyük zarar veriyor hem de pasif içici durumundaki ev halkının vücut savunma sistemlerini çökertiyorlar. Sigara kullanan kişi ve ev halkı korona virüse karşı savunmasız hale geliyor. Sigara kullanan kişiler ayrıca ellerini sık sık ağızlarına götürüyorlar. Bu da virüs açısından risk oluşturuyor.”

Sigaranın akciğer kanseri açısından da başlıca risk faktörü olduğunu belirten Akbulut, “Akciğer kanseri hem erkeklerde hem de kadınlarda oldukça yaygın olarak görülüyor ve ölümlere yol açıyor. Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden tümüyle uzak durmak, akciğer kanserinden korunma konusunda da çok çok önemlidir. Sigara içmek hem sağlığımızı hem de güvenliğimizi çok olumsuz etkiler. Sigara yangınların ortaya çıkmasında en önemli nedenlerden biridir. Yatak odasında ve yatakta asla sigara içilmemeli. Piknik, park veya dinlenme alanlarında sigara içmek, sönmemiş ve yanan izmariti çevreye atmak yangınlara yol açıyor. Aman dikkat diyorum. Lütfen hem sağlığımız, hem ailemiz, hem çocuklarımız, hem de güvenliğimiz için sigaradan tümüyle ve tamamen uzak duralım. Sigarasız bir Türkiye için, Sağlık Bakanlığımızın çok kıymetli ve çok önemli çalışmaları ve projeleri var. Ülkemizi sigarasız bir geleceğe taşıyalım. Çocuklarımıza sağlıklı günler ve yarınlar bırakalım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.