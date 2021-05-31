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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tartıştığı husumetlisini göğsünden bıçakladı

İHA

Tartıştığı husumetlisini göğsünden bıçakladı

Karabük’te iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Belen köyü yolu üzerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan İsmail Çetin (59) ile Mustafa Dayıoğlu karşılaşınca tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Dayıoğlu, kendisine sopa ile saldıran Çetin’i yanında taşıdığı bıçakla göğsünden bıçakladı.
Kanlar içerisinde kalan Çetin, aracına binerek hastanenin yolunu tuttu. Organize Sanayi Bölgesi’nden yaklaşık 10 kilometre aracıyla ilerledikten sonra Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önüne gelen Çetin, fenalaştığını anlayınca araçtan inip yere yığıldı. Yaralı adamı gören polis ekipleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayatinin tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, husumetlisini bıçaklayan Mustafa Dayıoğlu ise jandarma ekiplerine teslim oldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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