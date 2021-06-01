Karabük'te yüz yüze eğitim başladı 

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK´te ilkokul ile ana sınıflarındaki öğrenciler yeni normalleşme süreci ile birlikte ders başı yaptı. Öğrenciler arkadaşlarına ve okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme sürecini açıklamasıyla birlikte ilkokullarda ders zili çaldı. Karabük'te de koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir okullarından uzak kalan ilkokul ve ana sınıf öğrencileri, bugün okullarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuştu. Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu´nda sabah saatlerinden itibaren gelen öğrenciler düzenlenen bayrak töreninin ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak sınıflarında yerini aldı. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-06-01 10:40:24
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