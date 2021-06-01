Prof. Dr. Latifoğlu:"Estetik cerrahi ameliyatları pandemide daha dikkatli olarak yapılmalıdır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Latifoğlu:"Estetik cerrahi ameliyatları pandemide daha dikkatli olarak yapılmalıdır"

İHA

Prof. Dr. Latifoğlu:"Estetik cerrahi ameliyatları pandemide daha dikkatli olarak yapılmalıdır"

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Osman Latifoğlu, pandemi süresince en ufak bir ihmalin tüm sağlık branşlarında olduğu gibi plastik ve estetik cerrahide de hayati tehlikelere yol açacağını söyledi.
Plastik cerrah tarafından yapılan estetik ve elektif plastik cerrahi ameliyatlarının, hasta ve doktor açısından basit olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Latifoğlu, bu ameliyatların tüm önlemler alınarak ve her zamankinden daha dikkatli olarak yapılması gerektiğine dikkat çekti.
Pandemi sürecinde, plastik cerrahide acil ameliyatların yanı sıra estetik ve elektif plastik cerrahi ameliyatlarının da yapıldığını belirten Latifoğlu, "Ama çok dikkatli olunmalı. Öncelikle ileri yaşta olan ve kronik hastalığı bulunan kişilerin ameliyatları mümkünse ertelenmelidir. Zorunlu durum söz konusu ise kronik hastalıklarla ilgili kliniklerden konsültasyonlar ve ameliyat oluru alınmalıdır. Cerrahi işlemden birkaç gün önce anesteziyoloji doktoru tarafından görülen hastanın gerekli tüm muayene ve tetkikleri tamamlanmalıdır. Vücudun birkaç bölümünü ilgilendiren, kombine ameliyat olarak da adlandırılan birkaç ameliyatın tek seferde yapıldığı estetik ve rekonstrüktif amaçlı ameliyatlar mümkünse pandemi bitimine ertelenmelidir. Örneğin burun ameliyatı, yağ aldırma ve karın estetiği ameliyatlarının tamamının bir arada yapıldığı cerrahi işlemler, uzun süreli girişimler ve vücudun denge sistemlerini aşırı zorlayacak ameliyatlar mümkünse ertelenmelidir. Bu olası riskler açısından önemlidir" diye konuştu.
Ameliyat öncesi ve sonrasında hastalara bulaşabilecek korona virüsün oluşturabileceği ‘emboli riskinin’ hastaların hayatlarını tehlikeye atabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Osman Latifoğlu, şu uyarılarda bulundu: "Kısa süreli olan estetik ameliyatlar tercih edilmeli, uzun süreli olan operasyonlar mümkünse ertelenmelidir. Kronik hastalığı olan ve yakın bir zamanda büyük bir ameliyat veya hastalık geçirmiş olan kişilerin ameliyatları da mümkünse ertelenmelidir. Estetik ameliyat öncesi hastalar her konuda aydınlatılmalı, olası tüm riskler anlatılmalıdır. Detaylı bilgiye sahip olmayan hastalar, cerrahi işlemleri ve ameliyatları basit olarak görebilir, riskleri ve tedbirleri önemsemeyebilirler. 'Bütün estetik ameliyatları şu ara olayım' yaklaşımı birçok önemli sorunu hayati riski beraberinde getirir. Ameliyathane pandemi koşullarına uygun olmalı, vaka aralarındaki süreye ve temizliğe özen gösterilmelidir. Ameliyat sonrası hasta ziyaretleri kısıtlanmalıdır. Ameliyatı yapan doktor ile hastanın cep telefonuyla iletişimi ameliyat sonrasında uzun bir süre devam etmelidir. Başta Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlükleri olmak üzere, Tabip Odaları, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile Estetik Plastik Cerrahi Derneği düzenledikleri çevrim içi toplantılarda çok önemli ve yararlı bilgi paylaşımlarında bulundular. Pandemi süresince temkinli davranma, plastik ve estetik cerrahide acil ve tümörlü vakalar dışında kalan ameliyatların ertelenmesi önerildi. Pandemi sürecinde, korona virüs salgını nedeniyle çok dikkatli olunmalı ve gerekli tüm tedbirler eksiksiz alınmalıdır. En ufak bir ihmalin tüm sağlık branşlarında olduğu gibi plastik ve estetik cerrahide de hayati tehlikelere yol açacağı unutulmamalıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te yüz yüze eğitim başladı 
YEREL HABERLER Karabük'te yüz yüze eğitim başladı 
Karabük’te ilkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Karabük’te ilkokul öğrencileri yüz yüze eğitime ...
Tartıştığı husumetlisini göğsünden bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı husumetlisini göğsünden bıçakladı
KBÜ ile Somali Hormuud Üniversitesi iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER KBÜ ile Somali Hormuud Üniversitesi iş birliği ...
Prof. Dr. Akbulut: "Korona virüs riskini artıran sigaradan tamamen uzak durmalıyız"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Akbulut: "Korona virüs riskini artıran ...
Safranbolu içmesuyu isale hattı ve arıtma tesisinde testlere başlandı
YEREL HABERLER Safranbolu içmesuyu isale hattı ve arıtma tesisinde ...
Karabük’te iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı
YEREL HABERLER Karabük’te iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı Halk ...
Tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayganlaşan yolda takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kayganlaşan yolda takla attı: 1 yaralı
Kendisine bıçakla saldıran kadından biber gazı ile kurtuldu Bıçak çekip tehditle para istedi, biber gazı ile savruldu
YEREL HABERLER Kendisine bıçakla saldıran kadından biber gazı ile ...
Çebi, “MS hastalarının yüzde30’dan fazlası oral hijyen alışkanlıklarında zorlanıyor”
YEREL HABERLER Çebi, “MS hastalarının yüzde30’dan fazlası oral ...
Karabük’te Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanesine ilk kitap bağışını Vali Gürel yaptı
YEREL HABERLER Karabük’te Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanesine ilk kitap ...
Karabük’te şehir çöplüğünde yangın çıktı
YEREL HABERLER Karabük’te şehir çöplüğünde yangın çıktı
İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor
YEREL HABERLER İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye ...