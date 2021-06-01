Yavru kedi, kendisini kurtarmak için ağaca tırmanan itfaiyeciyi görünce aşağı atladı  

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Yasin ALDEMİRKARABÜK, (DHA)KARABÜK´te ağaçta mahsur kalan yavru kedi, kendisini kurtarmak için tırmanan itfaiye erini görünce aşağı atladı.

Yenişehir Çamkent ormanında sahibinin elinden kaçan yavru kedi, ağaca tırmandı. `Zuzu' isimli kedisini ağaçtan indirmeyi başaramayan sahibi, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye aracı bölgeye giremeyince bir itfaiye eri ağaca tırmandı. Yaklaşık 6 metre yüksekliğe tırmanan itfaiyecinin yakalamak istediği kedi, aşağı atladı. Sağlık durumu iyi olan kedi, sahibine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-06-01 16:43:41



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