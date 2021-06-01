Yavru kedi, kendisini kurtarmak için ağaca tırmanan itfaiyeciyi görünce aşağı atladı  

Yasin ALDEMİRKARABÜK, (DHA)KARABÜK´te ağaçta mahsur kalan yavru kedi, kendisini kurtarmak için tırmanan itfaiye erini görünce aşağı atladı.
Yenişehir Çamkent ormanında sahibinin elinden kaçan yavru kedi, ağaca tırmandı. `Zuzu' isimli kedisini ağaçtan indirmeyi başaramayan sahibi, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye aracı bölgeye giremeyince bir itfaiye eri ağaca tırmandı. Yaklaşık 6 metre yüksekliğe tırmanan itfaiyecinin yakalamak istediği kedi, aşağı atladı. Sağlık durumu iyi olan kedi, sahibine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-06-01 16:43:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.