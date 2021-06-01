Afrika Araştırma Enstitüsü’nden KBÜ’ye ziyaret

Senegal’in Başkenti Dakar’da bulunan Afrika Araştırma Enstitüsü (IFAN) yetkilileri Karabük Üniversitesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, heyet Başkanı Mamarame Seck ve beraberinde, Afrika Araştırma Enstitüsü (IFAN) görevlileri Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Fatou Youm Seck, Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Abdoulaye Dieng, Fen ve Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Serigne Bira Gueye, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Hady Ba’nın bulunduğu yetkilileri makamında kabul etti.

Heyet Başkanı Mamarame Seck, Karabük Üniversitesi ile özellikle mühendislik alanında ortak faaliyetler yürütmek istediklerini belirterek, “Kampüs gezimiz sırasında gördüğümüz Demir Çelik Enstitüsünde kullanılan cihazlar bizim kurumumuzda kullanıyor. Karşılıklı yürüteceğimiz ortaklıklar ve projeler olacağını düşünüyorum.” dedi.

Rektör Polat, “Senegal’in yeri bizde ayrıdır. Senegallilere kardeş gözüyle bakıyoruz. Senegal ile olan bu bağ ve ilişki Türkiye Cumhuriyeti Senegal Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas’ın destekleriyle anlam ve önem kazandı. İş birliği için sizlere gereken destek ve kolaylığı sağlamaya hazırız. Misafir öğretim üyesi ve lisansüstü öğrenciler için birlikte başarılı bir şekilde yol alabiliriz. Karabük Üniversitesi Times Higher Education’ın 2021 dünya sıralama listesinde ilk 1000’de yer alıyor. Üniversitemizin imkanları çok iyi. Sizin kuruluş yılı itibariyle tecrubeniz ve üniversitemizin imkanları ile güzel çalışmalar ortaya koyabiliriz.” dedi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat 2020 yılı Ekim ayında Senegal’de, devlet yetkilileri ve üniversitelerle ikili iş birliği görüşmeleri gerçekleştirmişti. Polat’ın Senegal ziyareti sırasında Karabük Üniversitesinde 1 Senegalli öğrenci bulunuyordu. Ziyaret ve görüşmeler neticesinde KBÜ’de şu anda 100 Senegalli öğrenci öğrenim görüyor.

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