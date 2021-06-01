Milletvekili Güneş kütüphanesini, KBÜ’ye bağışladı

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş öğrencilik yıllarından itibaren oluşturduğu kütüphanesindeki kitapların önemli bir bölümünü Karabük Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağışladı.

Karabük AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş Üniversite öğrencilik yıllarında, Müftülük görevlerinde ve Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Yurtdışı Teşkilatında çalıştığı 50 yıla yakın dönemde edindiği 500’ün üzerinde kitabı Karabük Üniversitesi bünyesine hediye etti. Arapça, Osmanlıca, Almanca ve Rusça kitapların da yer aldığı eserlerin arasında, alanında yetkin birçok yazarın da cilt halinde kitapları yer alıyor.

En eskisi 1930’lu yıllar olmak üzere günümüzde de basılan ilmi kitaplar arasında Fuat Köprülü, Celaleddin Essuyuti, Erzurum’lu İbrahim Hakkı, Ahmet Cevdet Paşa ve eski Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki gibi birçok önemli şahsiyetin kitapları da bulunuyor.

Niyazi Güneş kitapları teslim töreninde yaptığı açıklamada “Uzun yıllar edindiğimiz ve istifade ettiğimiz kitaplarımızı Karabük Üniversitemiz Kütüphanesine bağışlamaya karar verdik. Yarım asra yakın kitaplarımız bizimle arkadaş oldu, yoldaş oldu, sırdaş oldu. Kitaplar bir insanın en önemli hazinesidir diye düşünüyorum. Üniversitemize bağışlamakla doğru bir karar aldığımıza inanıyorum. Kütüphanemizin raflarında yüzlerce, binlerce öğrencimiz bu kıymetli bilgilerden bizler gibi faydalanacaklardır diye umuyorum. Rektör Hocamız Refik Polat’a bağışımıza gösterdiği teveccüh için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat ise “Milletvekilimiz Niyazi Güneş Beyefendi üniversitemize 500’den fazla kitap hediye etti. Biz de bu bu eserleri kütüphanemizde muhafaza edeceğiz. Bu nadir eserlerin bize sunulması hem bize hem de üniversitemize verilen değeri gösteriyor. Bağışlanan kitaplardan öğrencilerimiz okumalarında ve araştırmalarında bolca istifade edecektir. Bu anlamlı bağış için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kitaplarını Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’a teslim eden Güneş, kütüphanesinde yer alan Kaşgarlı Mahmud’un Divanı Lügatit Türk adlı kitabını temsili olarak Rektör Polat’a takdim etti.

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