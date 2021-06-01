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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Betül’ün hayalini arkadaşları gerçekleştirecek

İHA

Uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Betül Erarabacıoğlu'nun "Kütüphane Kurma" hayalini arkadaşları gerçekleştirecek.

Betül’ün hayalini arkadaşları gerçekleştirecek

Uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Betül Erarabacıoğlu’nun “Kütüphane Kurma” hayalini arkadaşları gerçekleştirecek.
Bartın'ın merkez ilçeye bağlı Çaybükü köyünde ikamet eden Karabük Üniversitesi öğrencisi Betül Erarabacıoğlu geçtiğimiz hafta uykusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Çevresinde ve okulunda katıldığı sivil toplum örgütlerinin etkinliklerin yardımseverliği ile tanınan Üniversite öğrencisi Betül’ün en büyük hayali ise bir kütüphane kurmaktı. Topladığı kitapları ihtiyacı olan köy okullarına ulaştıran Betül, çok sayıda yardım faaliyetlerinde de bulunarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyordu.
Betül Erarabacıoğlu Kütüphanesi Projesi hazırlayan sınıf arkadaşları, onun yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında kitap toplayan Betül’ün arkadaşları, onun eğitim gördüğü Akçamescit Ortaokulu’na kütüphane kurmak için kolları sıvadı.
Betül Erarabacıoğlu’nun hayalini gerçekleştirmek için başlatılan kampanyaya herkesi destek olmaya davet eden Betül’ün üniversite arkadaşı Asuman Varlık, “Betül’ün aramızdan ani ayrılışı bizi derinden üzmüştür. Biz arkadaşları olarak Betül için bir şeyler yapmak isterken onun Toplum Gönüllüleri Vakfı adına bir kitap kampanyası başlattığını ve köy okullarına kitap yardımı yapmayı hedeflediğini öğrendik. Ne yazık ki ömrü buna vefa etmeden aramızdan ayrıldı. Fakat bu demek değil ki; Betül’ün hayali yarım kalacak. Biz arkadaşları olarak Betül’ün hayalini gerçekleştirmek için kendi köyündeki Akcamescit Ortaokulu’na kütüphane kurmak amacıyla bir kampanya başlattık ve adının da bu kütüphaneye verilmesi için gerekli protokolleri yürütmeye karar verdik. Bizler kütüphanemizde senin de ‘Bir Kitabın Olsun’ diyerek yola çıktık. Sizlerden ricam bizi bu süreçte yalnız bırakmamanız ve Betül’ün hayalini gerçekleştirmek için bize destek olmanızdır. Betül eğer hayatta olmuş olsaydı daha çok proje yürütecek ve daha çok insana umut olmak için çabalayacaktı. Sizler kampanyamıza destek vererek Betül’ün gelecek nesle yeniden umut olmasına vesile olabilirsiniz” diyerek, hayırseverlerin yardımlarını istedi.
Varlık, ayrıca kampanyanın 7 Haziran’a kadar devam edeceğini de kaydederek, okul içinde yeniden elden geçirilecek kütüphanenin yeni raf ve onarımını yaptıktan sonra yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetine sunmayı da hedeflediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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