Alev alan otomobile çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te park halindeki otomobil, motor kısmından yanmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İtfaiyenin de çalışmasıyla yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi üzerinde bulunan iş merkezinin açık otoparkında çıktı. Şevki Timilli´ye ait park halindeki 14 BS 167 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilin alev aldığını gören vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye başladı. Müdahale ile alevler etkisini kaybetti. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi, su tutarak yangını söndürdü. Motor kısmı yanan araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-06-02 17:47:25



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