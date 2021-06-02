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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük heyeti DSİ Genel Müdürü Yıldız ile görüştü

İHA

Karabük heyeti DSİ Genel Müdürü Yıldız ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, beraberindeki Karabük heyeti ile birlikte Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Kaya Yıldız’ı ziyaret etti.
Ziyarette Karabük’e yapılan ve yeni yapılacak yatırımlar hakkında istişare toplantısı yapıldı. DSİ Genel Müdürü Yıldız, Karabük Safranbolu İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinde testlere başlandığını belirterek en kısa sürede de vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.
AK Parti teşkilatı misafirperverliklerinden dolayı DSİ Genel Müdürü Yıldız’a teşekkür ederken Yıldız ise nazik ziyaretleri ve iyi dileklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcıları Osman Uzunoğlu, Yıldıray Yıldırım ve Berat Baykara da yer aldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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