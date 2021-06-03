Karabük’ün ilk erkek milli atletine ilk milli görev Türkiye şampiyonlukları genç atlete milli takımın yolunu açtı

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Bursa'da düzenlenen U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre branşını 10.81 saniye ile tamamlayarak Türkiye şampiyonu olan Taha Özal, Balkan Şampiyonası’nda milli formayla Türkiye’yi temsil edecek.

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