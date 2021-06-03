Meral Akşener, Karabük'te esnafı ziyaret etti

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Murat KÜÇÜK-Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde esnafı ziyaret edip sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük merkez ve ilçelerinde esnafı ziyaret etmek için Karabük'e geldi. Akşener, Eskipazar ilçesinde partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Meral Akşener, daha sonra konvoyla Safranbolu ilçesine hareket etti. Burada esnafı ziyaret eden Akşener, sohbet edip sorunlarını dinledi.DHA-Politika Türkiye-Karabük / Safranbolu Murat KÜÇÜK-Yasin ALDEMİR

2021-06-03 14:26:57



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