Akşener, Safranbolu’da esnafları ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretler için Karabük’e geldi.

Eskipazar ilçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, ziyaretinin ilk durağı olarak Safranbolu’ya geçti. Burada beraberindeki heyetle birlikte esnafları ziyaret eden Akşener, bir süre dinlendikten sonra Yenice ilçesine geçerek burada da esnafları ziyaret etti.

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