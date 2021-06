Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerle kutlandı

Karabük’te ‘Hayat Boyu Öğrenme’ haftası çeşitli etkinlerle kutlandı.

"Hayat Boyu Öğrenme’ haftası etkinlikleri kapsamında Ergenekon Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde halk oyunları gösterisi, sertifika töreni, okçuluk gösterimi ve sergi düzenlendi.

Karabük Belediyesi çocuk bando takımı eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal marşının söylenmesi ile kursiyerler tarafından halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Etkinlikte bir konuşan Belediye Başkanı Rafet Vergili, "12 yıllık görev süresi içerisinde görevimin birinci senesinde bu programı ortaya koymuştuk. Her mahalle de bir Sosyal Yaşam Merkezi kurulacak ve etkinlikler bu Sosyal Yaşam Merkezleri çerçevesinde tamamlanacaktı. Bu süre içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzden, Halk Eğitim Müdürlüğümüzden ve Diyanet İşlerinden çok büyük destekler aldık. Ama bizi Sosyal Yaşam Merkezlerinde ki faaliyetler içerisinde en çok mutlu eden okuma yazma kurslarıdır. Bugüne kadar Karabük'te her ne sebeple olursa olsun okuyamamış, yazamamış arkadaşlarımızdan 500'ün üzerinde okur yazar diploması sertifikası verildi. Bildiğim kadarıyla bu sene tekrar 10 kişiye yakın okuma yazma diploması ve sertifikası verildi ki bu bir kişinin okuması veya yazması bir Sosyal Yaşam Merkezinin maliyetini zaten çıkartmış oluyor” dedi.

Hedeflerinin Karabük'te 5 noktada daha Sosyal Yaşam Merkezleri yaparak ihtiyacı tamamen ortadan kaldırmak olduğunu da kaydeden Başkan Vergili, “ Biliyorsunuz bunun içerisinde Kur'an kursları, okur yazarlık kursları ve Halk Eğitim Merkezimiz her türlü kursları düzenliyor. Bunun yanında muhtarlarımızda bu binalarda ikamet edip halka hizmetlerini sürdürüyor. İnşallah önümüzdeki sene programlarımız çok daha dolu geçecek. Bizde yapımını tamamlayacağımız 5 adet Sosyal Yaşam Merkezlerimizle birlikte faaliyet alanlarımızı tamamlamış olacağız ve aynı şekilde hizmetlerine devam edecekler. Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerekli desteği veriyor, Halk Eğitim Müdürlüğümüz gerekli desteği veriyor sizler için ve sizlerinde ilgi ve alakalarınız devam ediyor, devam edeceğine de canı gönülden inanıyorum." İfadelerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise, 2020'de 625 kurs açtıklarını belirterek, "11 bin 831 kursiyerimize de sertifikalarını verdik. Hedefimiz, 20 bin kursiyerimize eğitim vermek olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından işaret dili ve okçuluk gösterisi düzenlendi. Vali Gürel’in de ok atışı yaptığı etkinlikte başarılı kursiyerlere sertifikaları verilerek kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin sergisi açılarak, gezildi.

Etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri, muhtarlar, öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

