KBÜ Asya’nın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı

Karabük Üniversitesi, Times Higher Education tarafından bu yıl açıklanan Asya Üniversiteleri Sıralamasında 251300 arasında, Türkiye’de ise devlet üniversiteleri arasında 7’nci sırada yer aldı.

Dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE), Asya Üniversiteleri için yapmış olduğu sıralama sonuçlarını açıkladı. Karabük Üniversitesi, Asya’nın en iyi üniversiteleri sıralamasında 251300 arasında, Türkiye’den sıralamaya dahil olan 43 üniversite arasında ise 12’nci sırada yer aldı. Karabük Üniversitesi Türkiye’den sıralamaya giren devlet üniversiteleri arasında 7’nci sırada yer aldı. Üniversiteler temel misyonları öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm açısından değerlendirildi.

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