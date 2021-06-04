Başkan Köse: “Tarihi Çarşımız en önemli turizm noktamız”

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kademeli normalleşme kararının ardından Tarihi Çarşı esnafını ziyaret etti.

Belediye Meclis Üyesi Serap Karaoğlu ile birlikte esnaflarla sohbet eden Başkan Köse esnaflara çiçek hediye etti.

Çarşı gezisi sonrası bir açıklama yapan Başkan Elif Köse, Tarihi Çarşı’nın Safranbolu’nun en önemli turizm noktası olduğunu belirterek, “Tüm dünyayı etkileyen virüs nedeni ile uzun süredir sekteye uğrayan turizm sektöründen tabii ki bizim çarşı esnafımız da etkilendi” dedi.

Kademeli normalleşmenin ardından hem hatırlarını sormak, hem de taleplerini dinlemek için ziyarette bulunduklarını ifade eden Balkan Köse, “Esnaflarımıza birazda olsa moral vermek adına böyle bir ziyaret gerçekleştirdik. Yine ziyaretlerimiz esnasında kendi seralarımızda yetiştirdiğimiz çiçeklerden hediye ettik. Bizleri güler yüzle karşılayan, desteklerini eksik etmeyen tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

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