Safranbolu’da cuma namazı sonrası simit ikramı devam ediyor

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Safranbolu’da bulunan ve her hafta başka bir camide gerçekleştirilen simit ikramları devam ediyor.

15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan Dizdar Camisinde gerçekleşen simit ikramının bir hayırsever tarafından karşılandığı belirtilirken ikramları Safranbolu Belediyesi’ne bağlı ekipler gerçekleştirdi.

Safranbolu Belediyesi’nin ikramlarının olduğu gibi zaman zaman isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverlerin de belediyeye başvurarak simit ikramlarının ücretini karşılayarak, ebediyete intikal etmiş yakınlarının ruhuna bağış yaptıklarını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Vatandaşlarımız iyiliğin olduğu her yerde bizlerle birlikte hareket ediyor. Halkımızla birlikte hareket etmek bizleri de ziyadesi ile mutlu ediyor. Tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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