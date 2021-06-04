Karabük'te tırın lastikleri alev aldı

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Karabük'te seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Olay SafranboluBartın karayolu Ovacuma mevkiinde meydana geldi. Hakan K. yönetimindeki 78 BM 746 plakalı Renault marka tırın dorsesinde seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Bir süre sonra dorsenin lastikleri yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Dorsede maddi hasar oluşurken, yangın nedeniyle kapanan trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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