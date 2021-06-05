Karabük heyetinden Filyos limanı değerlendirmesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük heyetinden Filyos limanı değerlendirmesi

İHA

Karabük heyetinden Filyos limanı değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 2016 yılında temelleri atılan Filyos Liman’nın açılış törenine katılan Karabük heyeti, limanın Karabük’ün dışa açılan penceresi olduğunu belirtti.
Tarihi ana şahitlik eden AK Parti Karabük Mileltvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, AK Parti Dış ilişkiler Başkan Yardımcı Mehmet Ceylan, Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier ve AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Filyos Limanının Karabük’ü ihracat alanında daha da büyük ivmelere kazanmasına vesile olacağını kaydetti.
Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, adını yıllardır sık duydukları Filyos limanının sonunda nihayete kavuştuğunu belirterek, “ Cumhurbaşkanımızın katılımı ile Filyos Limanının açılışı yapıldı. Bizlerde bu tarihi ana şahitlik etmek için törene katıldı. Filyos limanı ile arkasına yapılacak Endüstri bölgesi buradaki kalkınmayı hızlandıracak. Karabük olarak, Kardemir ve bölge sanayicimizin lojistik anlamında elini daha çok güçlendirecektir. Bölge ile birlikte Karabük’müzde faydalı olacak bu yatırımın hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ise, Filyos limanının kendileri ve Karabük için çok önemli olduğunu ifade ederek, “ Hem KARDEMİR hem de ilimizdeki haddehanelerimiz açısında ihracat için kullanabilecekleri bir liman. Mayıs ayında Karabük ihracat rekoru kıran illerden biriydi. İnşallah bu limanla bu rekorlarımız artarak devam edecek. Osmanlı Padişahı 2. Abdulhamit döneminde hayali kurulan bir limanı AK Parti İktidarı döneminde gerçekleştirmek AK kadrolarına nasip oldu. Ben il başkanı olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. Bu liman Karabük’ümüze de büyük hizmetler edecek” diye konuştu.
AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ise, Tarihi bir günü yaşadıklarını söyleyerek, “ Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleri ile yıllardır hayalini kurduğumuz özlemini duyduğumuz arzu ettiğimiz Filyos Limanına bölgemiz kavuştu. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi burası Türkiye’nin en büyük limanı. 25 milyon ton kapasiteli bir liman bölgemizde hizmete giriyor. Bölgemizin orta Avrupa’ya uzanacak bir liman hüviyeti taşıyor. Karabük’ümüz açısında çok önemli lojistik merkez görevini yürütecek. Sadece Batı Karadeniz bölgesi değil tüm ülkemiz faydalanacak. Amasra1 kuyusunda keşfedilen 135 milyar metreküp doğal gaz ile daha önce açıklanan 405 milyar metreküplük doğalgaz miktarı ile yeni müjdeler alıyoruz” diye konuştu.
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal’da, Karabük heyeti olarak ve ilimiz için hayati önem taşıyan 150 yıllık hayali tamamlanmasına ve hizmete girmesine şahitlik ettiklerini söyledi.
Ünal, “ Bu limanın hemen arkasında yer alan Endüstri bölgesinde de bugün bir anlamda açılışı yapıldı. İnşallah burada da yakın zamanda temeller atılamaya başlanacak. KARDEMİR’i de yakından ilgilendiren, yılda 25 milyon ton indirme bindirme kuru yük ikmali yapacak olan limanın açılışını yaptık. Türkiye hayal olan şeylerin nasıl gerçek olduğunu burada da gördü, daha öncede gördü. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Milletvekili Niyazi Güneş ise, Filyos’ta tarihi ana Karabük heyeti olarak şahit olduklarını ifade ederek, “ Cumhurbaşkanımızın besmelesi ile Türkiye’nin Karadeniz’den dışa açılan kapısının açılışına şahit olduk. Filyos limanı 150 yıldır konuşulan bir süreçti ve bu süreç netice itibari ile sona erdi. Filyos limanı öncelikle Zonguldak, Bartın ve Karabük illerimizi çok yakından ilgilendiren bir limandır. Limanın etrafında yanı zamanda Endüstri bölgeleri kurulacak ve burada fabrikalar oluşacak. Karabük tarafından da yapılan imalatlarda karayolu ve demiryolu ile ihracatı ve ithalatı artık bu limandan gerçekleştirilecek. Filyos limanı ülkemizi ilgilendiriyor ama aynı zamanda yakın bölge olarak bizleri de ilgilendiriyor. Ülkemizden ve bölgemizden yapılacak ithalat ve ihracat artık bu limandan yapılacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan genç kızın kendisine olan sevgisini karşılıksız bırakmadı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan genç kızın kendisine olan ...
Karabük'te tırın lastikleri alev aldı
YEREL HABERLER Karabük'te tırın lastikleri alev aldı
Safranbolu’da cuma namazı sonrası simit ikramı devam ediyor
YEREL HABERLER Safranbolu’da cuma namazı sonrası simit ikramı devam ...
Başkan Köse: “Tarihi Çarşımız en önemli turizm noktamız”
YEREL HABERLER Başkan Köse: “Tarihi Çarşımız en önemli turizm ...
KBÜ’de Uluslararası Orta Asya’dan Anadolu’ya İslamî İlimler Sempozyumu başladı
YEREL HABERLER KBÜ’de Uluslararası Orta Asya’dan Anadolu’ya İslamî ...
"Osmanlı'nın parmak izi" Safranbolu, nitelikli turistlerin dikkatini çekecek
YEREL HABERLER "Osmanlı'nın parmak izi" Safranbolu, nitelikli ...
Başkan Kassanov'un 'Fergana Olayları'nın 32. yıldönümünü andı
YEREL HABERLER Başkan Kassanov'un 'Fergana Olayları'nın 32. ...
Ünlü giyim fabrikasında 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu
YEREL HABERLER Ünlü giyim fabrikasında 30 işçi gıda zehirlenmesi ...
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı dinledi
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı dinledi
KBÜ Asya’nın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı
YEREL HABERLER KBÜ Asya’nın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı
Meral Akşener, Karabük'te esnafı ziyaret etti (2)
YEREL HABERLER Meral Akşener, Karabük'te esnafı ziyaret etti (2)
Kardemir Çeliği, Kuzey Afrika yolcusu Karabük’ten Afrika’ya
YEREL HABERLER Kardemir Çeliği, Kuzey Afrika yolcusu Karabük’ten ...
Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerle kutlandı
Karabük ADS çocuk ve engellilere genel anestezi altında diş tedavilerine başladı
YEREL HABERLER Karabük ADS çocuk ve engellilere genel anestezi ...
Akşener, Safranbolu’da esnafları ziyaret etti
YEREL HABERLER Akşener, Safranbolu’da esnafları ziyaret etti
Meral Akşener, Karabük'te esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Meral Akşener, Karabük'te esnafı ziyaret etti
Karabük’ün ilk erkek milli atletine ilk milli görev Türkiye şampiyonlukları genç atlete milli takımın yolunu açtı
YEREL HABERLER Karabük’ün ilk erkek milli atletine ilk milli ...