Doğalgaz borusu patladı, büyük panik yaşandı

Karabük’te iş makinesinin alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patlaması büyük paniğe ve korkuya neden oldu. Olası bir facianın yaşanmadığı olayda ekipler kısa sürede gazı keserek önlem aldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Yeni Mahalle Makasbaşı mevkiinde geldi. Yağmur suyu dranajı için kazı yapan iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine doğalgaz ekipleri sevk edilirken, çalışma yapan işçiler ise olası bir patlamaya karşı bölgen uzaklaştı. Dakikalarda devam eden gaz sızıntısına rağmen araçların geçiş yaptığı alanda yaşanan panik doğalgaz ekiplerinin hattın vanasını kapatmasıyla son buldu. 3 mahallesinin doğalgazının kesilmesine neden olan patlama sonrası hattın onarımı için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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