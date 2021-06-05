Osmanlı kenti ‘Safranbolu’ hareketlendi, esnafın yüzü gülmeye başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve “En iyi korunan 20 kent” arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde uzun zaman sonra hareketlilik yaşarken esnafın yüzü gülmeye başladı.

Osmanlı’nın parmak izi olarak gösterilen Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kademeli normalleşme kapsamında başlatılan turizm sezonu ile hareketlenmeye başladı. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme, köprü ve tarihi yapılarla açık hava müzesini andıran tarihi ilçe, zamanda yolculuk yapmak isteyen vatandaşların tercihi oldu. Hafta sonu Cumartesi günü kaldırılan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen vatandaşlar soluğu Safranbolu’da alırken, uzun zamandır salgın nedeniyle zor günler geçiren esnafın yüzü de gülmeye başladı.

Safranbolu'ya hafta sonu turu için İstanbul'dan gelen Yusuf Yılmaz ilçenin Osmanlı'dan kalma tarihi bir kent olduğunu belirterek, “Safranbolu'ya daha yeni geldik. İnşallah gezeceğiz. Buranın güzelliklerini göreceğiz" dedi.

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