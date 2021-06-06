Tavuklara tünelle transit geçiş Sebzeleri tavuklarından korumak için 70 metrelik tünel yaptı

Karabük’ün Yenice ilçesinde, Cemil Karaçengel (35), 210 civarında tavuğunun hem kendi bahçesi hem de komşularının sebzelerine zarar vermemesi için 70 metre uzunluğunda ağaç ve emniyet şeridi ikaz bandından tünel yaptı. Tünelden geçen tavuklar sebzelerin bulunduğu bahçelerde hiçbir yere zarar vermeden yonca gidip gelebiliyor.

Tavuk tüneli yöntemi ile tavuklarının bahçesindeki sebzelere zarar vermesinin önüne geçen Cemil Karaçengel, “Bahçemize zarar vermeden kendi otlayacakları alana güvenli bir şekilde geçiyorlar. Bizlerde huzurlu ve mutlu bir şekilde mahsullerimizi koruyoruz.’’ dedi.

İlçeye bağlı Ibrıcak köyünde yaşayan 2 çocuk babası Cemil Karaçengel, kümesindeki 210 tavuğun bahçesindeki sebzelere zarar vermeden yonca ve otların bulunduğu alana geçebilmeleri için internette araştırma yaptı. Karaçengel gördüğü projeden esinlenerek 70 metre uzunluğunda ağaç ve emniyet şeridi ikaz bandından tünel yaptı. Karaçengel, tavuklarını tünelden geçirerek yonca ve buğdayların bulunduğu 2 dönüm alanda beslenmelerini sağlamaya başladı.

Cemil Karaçengel, tavuk ve horozlarının bahçelerine ve ekinlerine zarar vermeden kendi otlayacakları buğday ve yoncaların bulunduğu alana geçişleri için çoğu ağaç aksamlı, emniyet şeridinden oluşan tünel oluşturduklarını söyledi.

“ 1 ay uğraştı ve tünele alıştırdı”

Tavukların tünelden geçmelerinde ilk başta sıkıntı yaşadıklarını belirten Karaçengel, “ Tüneli 45 günde yaptık ama hayvanlarımızı alıştırmak için 1 ay uğraştık. Tavuk ve horozların tünelin içerisinden gitmelerini sağlamaya çalıştık. Sonucunu aldık ve hayvanlarımız ekili alana zarar vermeden otlanacağı alana güvenli bir şekilde gidiyor. Bizlerde huzurlu ve mutlu bir şekilde mahsullerimizi koruyoruz ’’dedi.

Tüneli görenlerin şaşkınlık yaşadığını ifade eden Karaçengel, “ Dışarıdan gelen arkadaşlarımız biraz enteresan baktı projeye. Sırf gidiş gelişlerini izlemek için geliyor ve ardından organik yumurtaları alarak ayrılıyor” ifadesine de yer verdi.

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