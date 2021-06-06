Karabük´te 2 mahalle ve 1 köyde muhtarlık seçimi

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK´te, muhtarlık seçimleri için 2 mahalle ve 1 köyde sandık başına gidildi.
Karabük´te ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtarlıklar için bugün yeniden sandık başına gidildi. Karabük merkeze bağlı Fatih Mahallesi´nde 1191, Eflani ilçesi Candaroğulları Mahallesi´nde 1084 ve Safranbolu´ya bağlı İnceçay köyünde 166 seçmenin oy kullanacağı sandıklar kuruldu. Gelen vatandaşlar, muhtarlarını seçmek için oylarını kullandı. Saat 08.00´de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00´de son bulacak. Oy verme işleminin tamamlanmasının ve sayımın yapılmasının ardından yeni muhtarlar belirlenecek.
DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-06-06 12:20:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.