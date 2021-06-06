Sebzelerini 'tavuk tüneli' ile koruyor



Yasin ALDEMİR/ YENİCE (Karabük), (DHA)- KARABÜK´ün Yenice ilçesinde yaşayan Cemil Karaçengel, 'tavuk tüneli' ile bahçesindeki sebzelerin zarar görmesini önledi. Tavuklar, 70 metre uzunluğundaki tünelden geçip, yoncaların olduğu alana direkt ulaşıyor.

Ibrıcak köyünde yaşayan Cemil Karaçengel, kümesindeki 210 tavuğun bahçesindeki sebzelere

zarar vermeden yonca ve otların bulunduğu alana geçebilmesi için çalışma yaptı. Karaçengel, internetten gördüğü projeden esinlenip, 70 metre uzunluğundaki emniyet şeridi ikaz bandından tünel yaptı. Tavuklarını tünelden geçirip, yoncaların bulunduğu iki dönümlük alanda beslenmelerini sağlayan Cemil Karaçengel, "Bahçelerde mısır ve fasulye sebzeleri olduğundan dolayı buradan, hayvanların yemlenecekleri alana sevkini yapabilmesi için bir projeye ihtiyacımız vardı. İnternetten küçük bir araştırma yaparak böyle bir tünel projesinin olduğunu fark ettik. Elimizdeki emniyet şeridi bandı ve ağaçlardan oluşan tünelimizi oluşturduk. Sonucunda hayvanlarımızı güvenli bir şekilde hem ot yiyecekleri yere getiriyoruz, hem de sebzelerimizin ziyan olmasını engelliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Yenice Yasin ALDEMİR

2021-06-06 17:10:46



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