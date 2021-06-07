Sancıları başlayan kadın hastaneye kaldırılırken ambulansta doğum yaptı

Karabük'te doğum sancısının başlayan ve ambulansla hastaneye götürülen hamile kadın, yolda erkek bebek dünyaya getirdi.

Merkeze bağlı Cumayanı köyünde oturan Rabia Nur Yetkin'in (21) doğum sancısı tutunca, ailesi 112 Acil Servis'i arayıp yardım istedi. Kısa sürede köye giden 112 ekibi, Yetkin'i ambulansa alarak Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmek için yola çıktı. Yolda ilerlerken doğum eyleminin başlaması üzerine ambulansta görevli Dr. Ayşe Tat ve Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Serpil Şahin doğumu gerçekleştirdi. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu ambulansta yaşayan Yetkin, erkek bebek dünyaya getirdi. Hastanede yeni doğan servisine kaldırılan bebeğin ve annenin sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ise, sosyal medya hesaplarından doğumun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan, anne ve bebeği sağ salim KEAH'ne teslim eden Dr. Ayşe Tat, ATT Serpil Şahin ve şoför Mehmet Yıldırım'dan oluşan ambulans ekibini kutlayarak, teşekkür etti.

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