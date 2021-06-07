Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Karabük’ün Eflani ilçesinde inşaat demiri çektiği sırada ters dönen traktörün sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Soğucak köyünde meydana geldi. Cemali Demir idaresindeki 78 SC 891 plakalı traktör inşaat demiri çektiği sırada ters döndü. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.