AK Parti Karabük teşkilatından özel çocuklara ziyaret

AK Parti Karabük Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nurettin Emlik ve beraberindeki heyet özel çocuklar ile bir araya geldi.

Nurettin Emlik'in başkanlığında AK Parti Karabük İl Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice Çetinkaya, Nagehan Erkal ve Zuhal Kahraman'dan oluşan heyet Mehmet Mescier Zihinsel ve Otistik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek özel eğitimli çocuklarla bir araya gelerek zaman geçirdi.

Emlik, özel eğitimli çocukları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "Mehmet Mescier Zihinsel ve Otistik Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören özel eğitimli çocuklarımızla bir araya geldik. Özel eğitimli çocuklarımızla çok güzel zaman geçirdik ve hediyeler verdik. Onların mutlu olması, bizleri de mutlu etti” dedi.

Özel eğitimli çocukların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Emlik, "Unutmayalım ki bu çocuklarımız, yürekleri merhamet duygusu ile dolu, doğrudan ve doğruluktan şaşmayan, karşılıksız ve safça seven, en önemlisi de sevilmeyi gerçekten hak eden bireylerdir." diyerek hatırlatmada bulundu.

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