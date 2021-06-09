Karabük’te ‘Çevre Bilinci ve Atık Yönetim’ paneli düzenlendi

Karabük’te 511 Haziran tarihleri arasında kutlanan Çevre Koruma Haftası nedeniyle “Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi” paneli düzenlendi.

Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklığıyla yürütülen Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı destekli "Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı" projesi kapsamında “Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi” paneli gerçekleştirildi.

Kent Meydanındaki Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Belediye Başkanı Özel Kalemi İrfan Kartal, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, SGK Karabük İl Müdürü İsmail Yıldırım, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, Doç. Dr. Mehmet Kuddusi Akalın, Dr. Öğretim Üyesi Rahman Çalhan ve kurum temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan panelin açılışında konuşan Özel Kalem İrfan Kartal, “Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak ülkemizin ve hatta dünya'nın çevre sorunları İle başa çıkmasına katkı vermek amacıyla 2020 yılı başında bu projeyi Batı Karadeniz Kalkınma sunmuştuk. Projemizde, Karabük'te bulunan Organize Sanayi Bölgesi, Cumayanı Sanayi Bölgesi, Kemal Oyman Sanayi Bölgesi ve BağEssan Sanayi bölgelerindeki işletmelerden kaynaklanan plastik atıkları doğaya yada şehir çöpüne karışmadan proje kapsamında kurduğumuz Piroliz tesisinde geri kazanmayı amaçlıyoruz” dedi.

Plastik atıkların her ne kadar atık olarak değerlendirilse de plastiğin ana maddesi petrol olduğu için aynı zamanda bu atıkların bir milli servet olduğunu ifade eden Kartal, “Biz kurduğumuz bu geri kazanım tesisinde sanayi bölgelerinden topladığımız geri dönüşümü olmayan bu plastik atıkları pirolitik yakıta dönüştürerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Projenin, atık plastiğin geri kazanımı yanında bir de sosyal yanı bulunduğunu aktaran Kartal, şunları söyledi: “Son günlerde çevre kirliliğinden kaynaklanan sorunları çok yakından hissediyoruz. Karadeniz’deki yoğun kirlilik, Marmara Deniz’deki müsilaj sonunu bu günlerde hepimizin gündemindedir. Ancak içinde yaşadığımız dünyayı kirleten de yine biz insanlarız. Bu yüzden biz Karabük Belediyesi olarak bu proje kapsamında çevre koruma konusunda Karabük'te ve hatta basın ve sosyal medya sayesinde bütün Türkiye'de farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için bu güne kadar Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde Karabük'teki bütün ilk ve orta dereceli okullarda ‘çevre bilinci’ eğitimleri verdik. Karabük Üniversitesi ve Karabük Ticaret Odası ile işbirliği içinde özellikle sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve muhtarlarımıza yönelik ‘Sıfır Atık’ konulu bir seminer organize ettik”

Konuşmanın ardından KBÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Kuddisi Akalın ve Dr. Öğretim Üyesi Rahman Çalhan ‘çevre kirliliği’ konulu sunum yaptı.

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