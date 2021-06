KBÜ'de Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yılı kutlandı

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Karabük Üniversitesi ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile bir araya geldi.

Türkmenistan’ın Bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğine katılmak üzere Karabük'e gelen Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde görüşmeler yapıldıktan sonra “Türkmenistan’ın Bağımsızlığının 30. yıl dönümü” dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmak için Tıp Fakültesi Konferans Salonuna geçildi.

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev programda yaptığı konuşmada düzenlenen etkinliğin yapılmasında ve hazırlanmasında destek veren Rektör Polat'a teşekkür ederek “Türkmenistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü münasebetiyle Türkmenistan’da ve yurtdışında büyükelçiliklerimiz tarafından çok sayıda etkinlikler yapılmakta. Türkiye’de pandemi döneminin biraz hafiflemesi ve normalleşme aşamasının başlaması münasebetiyle Türkmenistan’ın Türkiye büyükelçiliği olarak Türkiye’de öğrencilerimizin katılımıyla benzeri etkinlikleri düzenlemeye başladık.Bugün ilk düzenlenen etkinliğimiz Karabük Üniversitesinde gerçekleştiriliyor.1991 yılında Türkmenistan bağımsız bir ülke olarak tarih sahnesine çıktı. Bu geçen bağımsızlık yıllarında Türkmenistan’da büyük çalışmalar yapıldı. Özellikle sürekli gelişen bir ekonomiye sahip modern bir devlet inşa etmek, adil bir sivil toplum kurmak ve yaşam için elverişli koşulları kurmak için büyük ölçekli çalışmalar hayata geçirildi”dedi.

Büyükelçi Amanlıyev daha sonra Türkmenistan hakkında bilgiler vererek konuşmasını sürdürdü.

“Türkmenistanlı kardeşlerimize her zaman kapımız açık”

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat yaptığı konuşmada “Öğrencilerimiz tarafından düzenlenen etkinliğe katılımlarıyla destek veren Sayın Büyükelçimize teşekkür ediyorum. Karabük’ün Büyükelçimiz için önemli bir yeri olduğunu biliyorum. Bize bunu hem siz hem de öğrencilerimiz hissettirdi. Karabük Üniversitesini eviniz olarak görmeniz bizim için ayrıca onur verici bir davranış. Türkmenistanlı kardeşlerimize her zaman kapımız açık. İnşallah her daim birlikte olacağız. Bu güzel günün Türkmenistan’a hayırlı olmasını diliyorum ve güzel bir etkinlik olacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda Türkmenistanlı öğrenciler, ülkelerine özgü kıyafetleri, şarkıları, müzikleri ve dansları tanıtarak geleneklerini sergiledi. Etkinlik sonunda ise öğrenciler kendi kültürlerine has ikramlarda da bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.