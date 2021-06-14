İşitme Engelliler Futbol Birinci Lig grup maçları tamamlandı

Karabük’te düzenlenen 20202021 sezonu İşitme Engelliler Futbol Birinci Lig grup maçları sona erdi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 20202021 sezonu İşitme Engelliler Futbol Birinci Lig grup maçları 5000 Evler ve Safranbolu sentetik futbol sahalarında oynanan müsabakalarla tamamlandı. Üç grupta 12 takımın yer aldığı turnuvada, grupları lider olarak tamamlayan İstanbul Çekmeköy Belediyesi, Gölcük ve Ankara Başkent takımları, İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Oynanan maçların ardından lider takımların madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.
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