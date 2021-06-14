Karabük’te ağaç kesme motoru çalan şüpheli yakalandı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’ün Yenice ilçesinde ağaç kesim motoru çalan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İlçeye bağlı bir köyde 5 Haziran 2021 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin özverili ve gayretli çalışmaları sonucu hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Çalınan ağaç kesme motoru sahibine teslim edilirken şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.