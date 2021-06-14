Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı Karşı şeride geçip, otomobile çarptı

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu medyana gelen kazada 7 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan 2 kişi Karabük belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Karabük Eskipazar karayolu Cildikısık mevkiinde meydana geldi. Mustafa Taşdibi idaresindeki 34 UN 8482 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra karşı şeride geçerek Eskipazar istikametine seyir halinde olan Sevim Yılmaz idaresindeki 78 AAB 523 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine ambulanslar ile birlikte itfaiye, AFAD ve polis ile Jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddeti ile alev alan Fiat marka otomobildeki yangını yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpleri söndürerek, içerisindeki sürücü ile bulunan Mert Yasin ve Ali Yılmaz’ı çıkardı.

Diğer otomobilde yaralanan Sedanur ve Yusuf Taşdibi vatandaşların yardımı otomobilden çıkarılırken, sıkışan sürücü Mustafa Taşdibi ve yanındaki Seher Taşdibi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 7 yaralı ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile MEDİKAR hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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