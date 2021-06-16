Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı ve beraberindeki heyet Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş’yi (KARDEMİR) ziyaret etti.

Türkiye’de üniversite, sanayi işbirlikleri adı altında birçok üniversite ile protokol imzalayan KARDEMİR ilk yurt dışı üniversite temasını gerçekleştirdi.

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar’ın ve şirket yöneticilerinin katılım gösterdiği tanışma toplantısında, Rektör Babanlı ve heyeti ile akademik ve ticari alanda yapılabilecek iş birlikleri ele alındı. Yeraltı kaynakları ve metalürji alanında köklü yapısıyla faaliyetlerini sürdüren Azerbaycan Devlet ve Petrol Üniversitesi hakkında alınan bilgilerin ardından, şirket sunumu ve tanıtımı gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında Sürekli Dökümler Müdürlüğü, Ray Profil Haddehanesi, Çubuk Kangal Haddehanesi, Demiryolu Tekerleği Üretim Tesisi gezilirken, bağlı ortaklığın bulunduğu KARDÖKMAK’ta da teknik gezi gerçekleştirildi.

Rektör Babanlı, fabrikanın yaptığı çalışmaların üst seviyede olduğunu ve tesisin Türk’e gurur verici nitelikte olduğunu belirtti.

Genel Müdür Utkanlar tarafından, Mustafa Babanlı’ya hediye edilen “İlk Türk Demiri” plaketinin ardından program sona erdi.

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