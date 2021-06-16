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Kanyondan düştüğü tahmin edilen işçi için ekipler seferber oldu

İHA

Kanyondan düştüğü tahmin edilen işçi için ekipler seferber oldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan belediye işçisinin en son Bulak kanyonundaki kayalıklarda görüntü paylaştığının tespit edilmesi üzerine ekipleri arama çalışması başlattı.
Safranbolu Belediyesinde işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Mehmet Yağız Yıldırım’dan (31) dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine çalışma yapan polis ekipleri Yıldırım’ın en son dün akşam saatlerinde Bulak kanyonundaki kayalıklar üzerinde Tiktok’a video yüklediğini tespit etti. Görüntüler üzerine bölgeye giden polis ekipleri Yıldırım’a ait olan 78 SD 293 plakalı mobiletini park halinde buldu. Daha sonra kayalıkların bulunduğu alanda arama yapan ekipler, burada şahsa ait olan eşyalarını bulunca, dengesini kaybederek uçurumdan düştüğü ihtimali üzerine, AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi. Bölgede vatandaşlarında yardımı ile Kanyon içinde ve derede arama çalışmaları yapıldı. Bulak deresine düştüğü ihtimali üzerine dere boyu yapılan çalışmalardan bir sonuç alınmazken, su altı araması için ise dalgıç ekipleri talep edildi.
Yakınlarının ve iş arkadaşlarının da umutla Mehmet Yağız Yıldırım’dan gelecek haberi beklerken, Safranbolu İlçe Jandarma ekipleri de drone desteği ile bölgede sesli uyarı yaparak aramalara destek veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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