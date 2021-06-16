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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük Disleksi Derneği kuruldu

İHA

Karabük'te özel öğrenme güçlüğü yaşayan birey ve ailelere destek olmak amacıyla Tuğba Kuran Kaya tarafından Disleksi Derneği kuruldu.

Karabük Disleksi Derneği kuruldu

Karabük’te özel öğrenme güçlüğü yaşayan birey ve ailelere destek olmak amacıyla Tuğba Kuran Kaya tarafından Disleksi Derneği kuruldu.
Disleksi’nin zeka düzeyi normal ve normalüstü bireylerin okuma, yazma ve matematik becerilerinde uygun eğitimsel fırsatlara rağmen akademik performanslarının anlamlı düzeyde düşük olması ile birlikte görülen nörogelişimsel bir farklılık olduğunu belirten, Karabük Disleksi Dernek Başkanı Tuğba Kuran Kaya, “Genel adıyla özgül öğrenme güçşüğü diğer adı ile disleksi;zekâ düzeyi normal ve normal üstü bireylerin okuma, yazma ve matematik becerilerinde uygun eğitimsel fırsatlara rağmen akademik performanslarının anlamlı düzeyde düşük olması ile birlikte görülen nörogelişimsel bir farklılıktır. Okul çağındaki çocukların yaklaşık 10’unda özel gereksinimi olan öğrencilerin de 40’ında görülen özgül öğrenme güçlüğü, hiçbir yetersizliğe bağlı olmadan görülür” dedi.
Disleksi’nin bir hastalık olmadığını gelişimsel bir farklılık olduğunu ifade eden Kaya, “Okul öncesi dönemde geç konuşma sesi bozukluğu, sınırlı sözcük bilgisi, çalışma belleğinin sınırlı olması, sağını solunu, konum ve zaman kavramlarını karıştırma ve koordinasyon becerilerinde yetersizlik vb. birçok belirtisi olsa da daha çok birinci sınıfta okuma yazma eğitiminin başlaması ile fark edilir. Ödev yapmak istemezler, akademik başarıları düşüktür ve okula gitmeye isteksizdirler. Müdahalenin fark etmekle başladığı disleksi , bir hastalık değil, gelişimsel bir farklılıktır ve tek çözümü doğru eğitimdir. Bu nedenle çocuğunda sıralanan belirtilerin biri ya da birkaçının olduğunu fark eden ailelerin mutlaka bir uzmana danışması gerekmektedir” diye konuştu.
Kaya, Karabük’te bu konuda bilgilendirme ve doğru bir yol haritası çizmek için ailelere ve öğretmenlere ücretsiz bilgilendirme eğitim sunumları yaptıklarını aktardı.
Disleksi Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Eğitim Koçu Tuğba Kuran Kaya, Osman Kaya, Psikolag Cansu Kolcu, Dil Konuşma Terapisti İlknur Coşkun, Özel Eğitim Öğretmeni Özge Top, Özel Eğitim Öğretmeni Tuğna Ünal ve Büşra Şahin isimlerinden oluşuyor.

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