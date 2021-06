Safranbolu’da Halk Günü Toplantıları devam ediyor

Safranbolu Belediyesi tarafından vatandaşların sorun ve taleplerine kısa sürede çözüm üretmek amacıyla başlatılan "Halk Günü Toplantıları” devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi Yeni Toplantı Salonu’nda her hafta perşembe günleri vatandaşlarla bir araya gelen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tüm çalışmaların vatandaş odaklı yürütüldüğünü, kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirtti.

Safranbolu Belediyesi olarak çalışmaların daima vatandaşın istek ve talepleri doğrultusunda yürütüldüğünü ifade eden Başkan Köse, “ Halkımızla birebir görüşmeyi tercih ediyoruz. En doğru hizmeti verebilmenin yolunun birebir iletişimle olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda her hafta Perşembe günleri Halk Günü Toplantılarımız ile Safranbolulu vatandaşlarımızla buluşuyoruz” dedi.

Toplantıya katılan bazı vatandaşlar, bürokrasi ile hiç uğraşmadan sorunlarını direkt olarak Başkan Köse’ye iletebildikleri için müteşekkir olduklarını ifade ettiler.

