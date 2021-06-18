Jandarma teşkilatından kan bağışına destek

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Karabük İl Jandarma Komutanlığı, teşkilatın kuruluşunun 182. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay’ına kan bağışı yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan askeri personel Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. Jandarma teşkilatının kuruluşunun 182. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında “Kan Acil Değil, Sürekli İhtiyaçtır” sloganıyla pandemi dolayısıyla kan ve kan ürünleri stoklarının düşmesi sebebiyle kan bağışı aracına kayıt yaptırıp kan verdi.

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