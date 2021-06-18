Karabük’te korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamına dahil olan KARDEMİR çalışanları aşılanmaya başladı.



Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen "Covid19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci, yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla birlikte hızla devam ediyor. Bu kapsamda Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası olan ve 5 bine yakın çalışanı bulunan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.’de (KARDEMİR) kurulan mobil ekiplerle aşılama çalışması başladı.

Öte yandan bugün itibariyle Karabük’te 89 bin 503’ü birinci doz, 55 bin 318’i ikinci doz olmak üzere toplamda 144 bin 821 adet aşı yapıldı.

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