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Polis ekiplerinin “Babalar Günü” klibi duygulandırdı

İHA

Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Babalar Günü' dolayısıyla hazırlanan polislerin ve polis çocuklarının yer aldığı klip duygulandırdı.

Polis ekiplerinin “Babalar Günü” klibi duygulandırdı

Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Babalar Günü’ dolayısıyla hazırlanan polislerin ve polis çocuklarının yer aldığı klip duygulandırdı.
Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, “Babalar Günü” dolayısıyla bir klip hazırladı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında yayımlanan polisler ile polis çocuklarının da yer aldığı video izleyenleri duygulandırdı. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, videoda yaptığı konuşmada, “Başta şehit babalarımız olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımızın, emeklilerimizin ve bu güzel cumhuriyet kenti Karabük’te yaşayan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi.
İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve eşi Aysel Tuğ ile Emniyet Müdürlüğü personelleri şehit ailelerini, evlatları polislik mesleğini ifa ederken vefat eden meslektaşlarının ailelerini ve emekli teşkilat mensuplarını da ziyaret ederek, Babalar Günü'nde yalnız bırakmadılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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