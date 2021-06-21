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İşitme Engelliler Süper Ligi çeyrek final maçları başladı

İHA

Karabük'te düzenlenen 20202021 Sezonu İşitme Engelliler Süper Ligi tamamlanan grup maçlarının ardından oynanan çeyrek final maçları ile devam ediyor.

İşitme Engelliler Süper Ligi çeyrek final maçları başladı

Karabük’te düzenlenen 20202021 Sezonu İşitme Engelliler Süper Ligi tamamlanan grup maçlarının ardından oynanan çeyrek final maçları ile devam ediyor.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük’te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Süper Lig turnuvası çeyrek final maçları ile devam ediyor. Dört grupta 15 takımın mücadele ettiği turnuvada grup maçları geçtiğimiz cumartesi günü tamamlanırken, 8 takım çeyrek finale adını yazdırmıştı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Torbalı İESK rakibi Adıyaman BLD İESK’yi 62, Safranbolu Çim Saha'da oynanan karşılaşmada ise Karşıyaka İESK rakibi Sefaköy İESK’yi 21 mağlup etti.
Bornova SSK ile İstanbul Avcılar SSK ve Hatay BŞB İESK ile Ankara SK saat 14.00’te karşı karşıya gelecek.
Çeyrek final müsabakalarının tamamlanması ile 23 Haziran 2021 Çarşamba günü yarı final maçları oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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