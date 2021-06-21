Karabük'te hafif ticari araç kavşakta devrildi: 2 yaralı

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Karabük’te hafif ticari aracın kavşakta devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük Bartın karayolu Eflani kavşağında meydana geldi. Selahattin Göker (59) idaresindeki 78 ST 807 plakalı hafif ticari araç, kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarparak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma, polis, AFAD ve Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan eşi Arife Göker (57) araçtan itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı çift daha sonra ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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