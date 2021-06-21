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Karabük'te hafif ticari araç kavşakta devrildi: 2 yaralı

İHA

Karabük'te hafif ticari aracın kavşakta devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'te hafif ticari araç kavşakta devrildi: 2 yaralı

Karabük’te hafif ticari aracın kavşakta devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karabük Bartın karayolu Eflani kavşağında meydana geldi. Selahattin Göker (59) idaresindeki 78 ST 807 plakalı hafif ticari araç, kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarparak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma, polis, AFAD ve Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan eşi Arife Göker (57) araçtan itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı çift daha sonra ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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