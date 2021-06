Safranbolu Çocuk Meclisi’nden ilk etkinlik

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile kurulan Çocuk Meclisi, ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Çocuk Meclisi’nin gerçekleştirdiği ilk etkinlik, The Climate Reality Project Türkiye ekibiyle "Çevre Atölyesi" etkinliği oldu.

“İklim Kahramanı Olmak” üzerine çevrimiçi olarak keyifli bir çalışma gerçekleştiren çocuklar proje kapsamında uzmanlardan yapmaları gerekenler konusunda bilgi alırken, günlük hayatlarında uyguladıkları mevcut önlemler üzerine motive edildiler. Kendilerini daha yakın hissetmeleri amacıyla The Climate Reality Project Türkiye ekibinden yaşıtları Defne Yalçın’ın “İklim Krizine Çözüm Üretmek İçin Edindiğim Alışkanlıklar” sunumunu dinleme fırsatı buldular. Çocuk Meclisi önümüzdeki dönemde de çocuk hakları, üretim ve tüketim bilinci, yöresel oyunlar gibi çeşitli programlarla çalışmalarına devam edecek.

Çocukların geleceğe hazırlanması, yaşadıkları bölge ile ilgili daha çok fikir ve öneri sahibi olabilmelerinin önemli olduğunu belirten Başkan Köse, “Bu anlamda geçtiğimiz günlerde ilk adımını attığımız, çocuklarımızın da oldukça ilgi ve beğenisini toplayan Çocuk Meclisi’mizi kurduk. Onların gözlerindeki ışığı gördükçe mutlu oluyorum. Gerçekleştirecekleri çalışmalar ile Safranbolu’ya bir de onların gözü ile bakma fırsatı yakalayacağız. Bu vesile ile her birini ayrı ayrı gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum” dedi.

Safranbolu’da yaşayan çocukların geleceklerine güvenle bakabilmeleri için demokratik olarak seslerini duyurabilecekleri, cinsiyet, dil, din, ırk, kültür, sınıf, düşünce farkı gözetmeksizin temsil edilecekleri bir platform olması amacıyla kurulan ve 54 Üyesi bulunan Çocuk Meclisi her ay bir kez toplanarak talep ve önerilerini şehrin Belediye Başkanı ile paylaşırken her ay en az bir etkinlik yapacak.

