Karabük’te yıldırım düşme anı anbean kaydedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’te yıldırım düşme anı anbean kaydedildi

İHA

Karabük’te yıldırım düşme anı anbean kaydedildi

Karabük’te 1 saat etkili olan yağmur sonrası iş yerlerini su basarken, yıldırım düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük ve Safranbolu ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. 24 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde göle dönen yollarda vatandaşlar, otomobilleriyle ilerlemekte güçlük çekti. KarabükKastamonu karayolu Bostanbükü mevkiinde 1 saat aralıksız süren yağış sonrası göle dönen yollarda araçlar mahsur kalırken, bazı iş yerleri sular altında kaldı. Soğuksu Mahallesi’nde su basan fırın işletmecisi her yağış sonrası dükkanını su bastığı için duruma tepki gösterdi.
Metrekareye 16 kilogram yağışın düştüğü Safranbolu ilçesinde de yıldırımın düştüğü an bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük’te sağanak sonrası yollar göle döndü
YEREL HABERLER Karabük’te sağanak sonrası yollar göle döndü
Metan gazından zehirlenen madenci toprağa verildi
YEREL HABERLER Metan gazından zehirlenen madenci toprağa verildi
Safranbolu Çocuk Meclisi’nden ilk etkinlik
YEREL HABERLER Safranbolu Çocuk Meclisi’nden ilk etkinlik
Karabük'te hafif ticari araç kavşakta devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Karabük'te hafif ticari araç kavşakta devrildi: 2 ...
Ağız ve Diş Hastanesi personeline deprem ve yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Ağız ve Diş Hastanesi personeline deprem ve yangın ...
Koltuktan çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Koltuktan çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Karabük’te 56 bin kişinin aşılaması tamamlandı
YEREL HABERLER Karabük’te 56 bin kişinin aşılaması tamamlandı
İşitme Engelliler Süper Ligi çeyrek final maçları başladı
YEREL HABERLER İşitme Engelliler Süper Ligi çeyrek final maçları ...
Tedavisi tamamlanan yaralı leylek doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan yaralı leylek doğaya bırakıldı
Hediyelik Eşya Müzesi'ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Hediyelik Eşya Müzesi'ne yoğun ilgi
Polis ekiplerinin “Babalar Günü” klibi duygulandırdı
YEREL HABERLER Polis ekiplerinin “Babalar Günü” klibi duygulandırdı