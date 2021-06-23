Pozitif vakaların görüldüğü evler karantinaya alındı

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü’nde bir mahallede Covid19 pozitif vakaların görüldüğü evler karantina altına alındı.
İlçeye bağlı Şirinköy Köyü Ateşler Mahallesi’nde birden fazla Covid19 pozitif vakaları tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Covid19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla pozitif ve temaslı vakaların bulunduğu evlerde karantina kararı aldı. Vakaların ve temaslıların evlerinin önüne şerit çekilerek uyarılar asılırken sağlık ekipleri mahalledeki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri gerektiği konusunda uyardı ve izolasyon kurallarına uyulmasını istedi.
Pozitif vakaların toplu kılınan cenaze namazı sonrası görüldüğü öğrenildi.
Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında köyde halk pazarı kurulamayacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.