Pozitif vakaların görüldüğü evler karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü’nde bir mahallede Covid19 pozitif vakaların görüldüğü evler karantina altına alındı.

İlçeye bağlı Şirinköy Köyü Ateşler Mahallesi’nde birden fazla Covid19 pozitif vakaları tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Covid19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla pozitif ve temaslı vakaların bulunduğu evlerde karantina kararı aldı. Vakaların ve temaslıların evlerinin önüne şerit çekilerek uyarılar asılırken sağlık ekipleri mahalledeki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri gerektiği konusunda uyardı ve izolasyon kurallarına uyulmasını istedi.

Pozitif vakaların toplu kılınan cenaze namazı sonrası görüldüğü öğrenildi.

Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında köyde halk pazarı kurulamayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.