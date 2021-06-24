Hafif ticari araç alevlere teslim oldu

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Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan hafif ticari tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Karahasanlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Armut idaresindeki 59 YZ 473 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracından inerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri aracı tamamen saran yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.

Alevlerin sardığı araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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