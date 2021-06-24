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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Gürel, orman ürünleri fabrikasını gezdi

İHA

Vali Gürel, orman ürünleri fabrikasını gezdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesinde faaliyet gösteren Yaman Orman Ürünleri Fabrikasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Vali Fuat Gürel, Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün ve İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile birlikte 1993 yılında kurulan Yaman Orman Ürünleri Fabrikasını ziyaret etti. Gürel fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Yaman ve oğulları Şükrü ve Emre Yaman ile birlikte fabrikayı gezerek üretimi yapılan ürünler hakkında bilgiler aldı.

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