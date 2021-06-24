Emekliler Derneği Başkanı Bulut güven tazeledi

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Türkiye Emekliler Derneği Karabük Şubesi başkanlığına Celal Bulut yeniden seçilerek güven tazeledi.

Türkiye Emekliler Derneği Karabük Şubesi, 23. Olağan Genel Kurul Kongresi Tüccarlar Kooperatifi salonunda gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, sivil toplum örgüt temsilcileri ve emekli üyelerin katıldığı kongrede mevcut başkan Celal Bulut tek liste ile seçime girerek yeniden güven tazeledi.

Kongrede Celal Bulut başkanlığında yönetim kurulu Hasan Pekcan, Halim Kaya, İsmail Ova ve Turan Nacak isimlerinden oluştu.

Derneğin Denetim Kuruluna Kemal Öz, Numan Ak ve Mustafa Cihan seçildi.

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