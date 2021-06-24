İşadamı Buyurman’a plaket

Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne katkılarından dolayı ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman'a plaket takdim edildi.

Merkezi Almanya'da bulunan Avrupalı Türk Girişimciler Birliği'nin (ATGB) Genel Başkanı ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Disiplin Kurulu Başkanı iş insanı Orhan Buyurman’a, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne pandemi döneminde verdiği katkılardan dolayı hastane Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz tarafından plaket takdim edildi.

İşadamı Buyurman, kendisi için sürpriz ve çok onura olduğunu ifade ederek, “ Babamın vefatı nedeniyle 3 aydır Karabük’teyim. Hastanenin çalışmalarını bizzat yakından gönderdim. Türkiye, aşılamada çok hızlı gidiyor. Dünya sırlamasında belki de önde giden bir ülke. Pandemi sürecinde dünya ekonomisindeki sarsıntıdan dolayı ülkemizde sıkıntı yaşadı. Bizde memleketimizdeyiz. Bu süreçte hastanemize katkıda olmak adına desteklerimiz oldu. Diğer işadamlarımızın da bu noktada destek olmalarını isteriz” dedi.

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